Balrampur News: एक ही महिला की आय पर 9 दिन में तीन रिपोर्ट, बलरामपुर में डीएम ने लेखपाल को किया सस्पेंड

बलरामपुर जिले में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने सख्त रुख अपनाया है। एक महिला की आय के संबंध में नौ दिन के भीतर तीन अलग-अलग रिपोर्ट लगाने के मामले में उतरौला तहसील के लेखपाल दीपक कुमार को निलंबित कर दिया गया है। डीएम ने इसे सरकारी जिम्मेदारी निभाने में गंभीर लापरवाही मानते हुए विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।

मामला उतरौला तहसील के ग्राम मोहम्मद नगर ग्रिण्ट का है। यहां तैनात लेखपाल दीपक कुमार के खिलाफ 7 अक्टूबर 2026 को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता प्रियंका सोनकर ने अधिकारियों को बताया कि गांव की रहने वाली सुमन के संबंध में लेखपाल ने महज नौ दिनों के अंदर तीन अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। इन तीनों रिपोर्ट में महिला की सालाना आय अलग-अलग बताई गई थी।