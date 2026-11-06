Balrampur: मरीजों को अब मिलेगी बड़ी राहत, जिला अस्पताल में शुरू हुआ आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर

जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने कहा कि जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। कोशिश है कि मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े और उन्हें अपने जिले में ही अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलें। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को निर्देश दिया कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर का संचालन तय चिकित्सा मानकों के अनुसार किया जाए। यहां नियमित साफ-सफाई रखी जाए। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का रखरखाव किया जाए और संक्रमण से बचाव के सभी जरूरी नियमों का पालन हो।

उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। नई सुविधा का सही तरीके से इस्तेमाल कर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जाए।