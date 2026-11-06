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Balrampur: मरीजों को अब मिलेगी बड़ी राहत, जिला अस्पताल में शुरू हुआ आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर

Balrampur News: बलरामपुर जिला मेमोरियल अस्पताल में आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर शुरू हो गया है। डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन ने उद्घाटन किया। नई सुविधा से मरीजों को ऑपरेशन के दौरान बेहतर व्यवस्था, साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव में मदद मिलेगी। ग्रामीण मरीजों को भी अपने जिले में बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है।
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बलरामपुर

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Mahendra Tiwari

Updated: 6 Nov 2026, 4:09 PM IST

gonda

ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन करते डीएम एसपी फोटो सोर्स विभाग

Balrampur News: बलरामपुर के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब जिला मेमोरियल अस्पताल में ऑपरेशन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल में शुक्रवार को आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर शुरू किया गया। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने इसका उद्घाटन किया। नई व्यवस्था से ऑपरेशन के दौरान साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। इससे मरीजों को अपने ही जिले में बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है।

बलरामपुर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में जिला मेमोरियल चिकित्सालय में आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर शुरू किया गया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने इसका उद्घाटन किया। इस नई सुविधा से अस्पताल में ऑपरेशन की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। अब मरीजों को स्थानीय स्तर पर आधुनिक सुविधाओं के साथ सर्जरी की सुविधा मिल सकेगी। उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी ने ऑपरेशन थियेटर का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध मशीनों और दूसरी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही साफ-सफाई, संक्रमण से बचाव और मरीजों की सुरक्षा के इंतजाम भी देखे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से नई सुविधा के संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

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ऑपरेशन के दौरान संक्रमण से बचाव पर रहेगा जोर

मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर को आधुनिक चिकित्सा जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाता है। इसमें ऑपरेशन के समय साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसका नियंत्रित वातावरण ऑपरेशन के दौरान संक्रमण का खतरा कम करने में मदद करता है। साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को काम करने के लिए बेहतर माहौल मिलता है। नई सुविधा शुरू होने से जिला अस्पताल में ऑपरेशन से जुड़ी व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो सकेंगी। मरीजों को सुरक्षित माहौल में इलाज देने में भी मदद मिलेगी।

ग्रामीण मरीजों को भी होगा फायदा

जिला मेमोरियल अस्पताल में इस सुविधा के शुरू होने से जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मरीजों को लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर दूरदराज के गांवों से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सहूलियत होगी। ऑपरेशन की जरूरत पड़ने पर उपयुक्त मामलों में उन्हें इलाज के लिए दूसरे जिलों के अस्पतालों पर कम निर्भर रहना पड़ सकता है।

डीएम ने दिए बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश

जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने कहा कि जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। कोशिश है कि मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े और उन्हें अपने जिले में ही अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलें। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को निर्देश दिया कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर का संचालन तय चिकित्सा मानकों के अनुसार किया जाए। यहां नियमित साफ-सफाई रखी जाए। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का रखरखाव किया जाए और संक्रमण से बचाव के सभी जरूरी नियमों का पालन हो।
उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। नई सुविधा का सही तरीके से इस्तेमाल कर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जाए।

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