Balrampur: अब सिलेंडर की झंझट से मिलेगी राहत? बलरामपुर के तीन शहरों में बिछेगी गैस पाइपलाइन

गैस कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि तुलसीपुर में निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए ठेकेदार के साथ शुरुआती बैठक हो चुकी है। ऐसे में अगले सप्ताह पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होने की संभावना है। बलरामपुर और उतरौला में भी काम जल्द शुरू कराने की प्रक्रिया चल रही है। उतरौला और तुलसीपुर में गैस के दबाव को नियंत्रित करने वाले जिला विनियमन स्टेशन (DRS) के लिए जमीन भी आवंटित की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने जमीन से जुड़े बकाया भुगतान और अन्य जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।