Balrampur: अब सिलेंडर की झंझट से मिलेगी राहत? बलरामपुर के तीन शहरों में बिछेगी गैस पाइपलाइन

गैस प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते डीएम फोटो सोर्स विभाग
Balrampur News: बलरामपुर जिले के तीन प्रमुख शहरों में रहने वाले लोगों के लिए पाइप से प्राकृतिक गैस पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है। बलरामपुर, उतरौला और तुलसीपुर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तुलसीपुर में अगले सप्ताह निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने और सड़कों की खुदाई के बाद समय पर मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं।
बलरामपुर जिले में अब घरों तक पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है। बलरामपुर, उतरौला और तुलसीपुर शहरों में PNG गैस की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तुलसीपुर में अगले सप्ताह काम शुरू होने की संभावना है, जबकि बलरामपुर और उतरौला में भी जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है।
जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें तीनों शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाने की तैयारियों की समीक्षा की गई। पाइपलाइन के लिए जमीन, जरूरी अनुमति और निर्माण कार्य की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि तीनों शहरों में पाइपलाइन बिछाने के लिए जिला प्रशासन से पहले ही अनुमति मिल चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने भी गैस कंपनी को जरूरी भुगतान संबंधी मांग पत्र उपलब्ध करा दिए हैं। गैस वितरण कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदारों का चयन कर लिया है।
गैस कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि तुलसीपुर में निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए ठेकेदार के साथ शुरुआती बैठक हो चुकी है। ऐसे में अगले सप्ताह पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होने की संभावना है। बलरामपुर और उतरौला में भी काम जल्द शुरू कराने की प्रक्रिया चल रही है। उतरौला और तुलसीपुर में गैस के दबाव को नियंत्रित करने वाले जिला विनियमन स्टेशन (DRS) के लिए जमीन भी आवंटित की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने जमीन से जुड़े बकाया भुगतान और अन्य जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि पाइपलाइन बिछाने के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र समय पर जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। सड़क की खुदाई व्यवस्थित तरीके से हो और काम पूरा होने के बाद सड़क की मरम्मत भी समय पर कराई जाए।
तुलसीपुर क्षेत्र के परसपुर करौंदा में गौशाला के पास कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट लगाने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए जमीन उपलब्ध है। गैस कंपनी दीपावली के बाद तकनीकी टीम भेजकर जमीन की उपयुक्तता की जांच कराएगी। कंपनी ने परियोजना को अप्रैल 2028 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, निर्माण कार्यों में तेजी लाकर इसे करीब एक साल में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और गैस कंपनी को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए।
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