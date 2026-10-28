Balrampur News: तूफान आते ही न करें ये 7 गलतियां, ऐसे करें अपने जान माल की सुरक्षा

डीएम ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। तेज हवा चलने पर पक्के मकान के अंदर सुरक्षित स्थान पर रहें। कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले लोग समय रहते सुरक्षित जगह पर चले जाएं। घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। आंधी के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और बड़े होर्डिंग के नीचे खड़े न हों। बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान, खेत और पानी वाले स्थानों से दूर रहें। बारिश के समय नदी, नाले, तालाब और जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें। गीले हाथों से बिजली के स्विच न छुएं। तेज हवा और बारिश के दौरान छत पर जाने से भी बचें।