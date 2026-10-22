Balrampur: बलरामपुर में 20 लाख से बदली सरकारी लाइब्रेरी की सूरत, अब वाई-फाई के साथ पढ़ाई करेंगे युवा

जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की मौजूदगी में छात्राओं ने फीता काटकर उच्चीकृत लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान विद्यार्थियों को आगे रखकर कार्यक्रम आयोजित करने का संदेश भी दिया गया। इसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना। उन्हें अपने भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने के अवसर उपलब्ध कराना है। लाइब्रेरी का कायाकल्प क्रिटिकल गैप योजना के तहत करीब 20 लाख रुपये की धनराशि से कराया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि विद्यार्थियों को जिले में ही ऐसा माहौल मिले। जहां वे बिना किसी व्यवधान के पढ़ाई कर सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत बना सकें।