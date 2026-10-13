Balrampur News: योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय में बढ़ोतरी के साथ ग्राम प्रहरियों को मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त इलाज

विधायक पल्टूराम ने कहा कि ग्राम प्रहरी गांवों में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संदिग्ध गतिविधियों और घटनाओं की जानकारी समय पर पुलिस तक पहुंचाते हैं। सरकार के फैसले से उनका मनोबल बढ़ेगा। वे जिम्मेदारी के साथ काम कर सकेंगे।

विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने कहा कि ग्राम प्रहरी पुलिस प्रशासन के विश्वसनीय सहयोगी हैं। मानदेय में बढ़ोतरी और कैशलेस इलाज की सुविधा देना सराहनीय कदम है। इससे उनका उत्साह बढ़ेगा। गांवों में पुलिस तथा आम लोगों के बीच समन्वय मजबूत होगा।