UP Education: 4 जिलों में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मिला तोहफा, पढ़ाई के लिए मिली खास सुविधा, CM योगी तक पहुंचा आभार

स्टडी टेबल मिलने से खुश बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने हाथों से पत्र लिखकर आभार जताया। इन पत्रों में बच्चों ने स्टडी टेबल मिलने पर खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

चारों जिलों के कुल 77 छात्र-छात्राओं ने मुख्यमंत्री को आभार पत्र भेजे। इनमें गोंडा के 26, श्रावस्ती के 18, बहराइच के 17 और बलरामपुर के 16 विद्यार्थी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बच्चों के इन पत्रों की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं भेजीं। उनके इस जवाब से बच्चों को पढ़ाई जारी रखने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।