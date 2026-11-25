पुलिस के अनुसार, इस मामले में पीड़ित युवती के पिता ने 20 जुलाई 2026 को कोतवाली देहात थाने में लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि 30 मई 2026 को उनकी दूसरी पत्नी उनकी पहली पत्नी की बेटी को ऑटो रिक्शा से लेकर बलरामपुर गई थी। वहां बस स्टेशन पर नूर आलम और जाकिर नाम के दो युवक मिले थे।

आरोप है कि इसके बाद नूर आलम युवती को अपने साथ श्रावस्ती जिले के एक होटल में ले गया। वहां उसने युवती को शादी करने का भरोसा दिया और उसके साथ दुराचार किया। घटना की जानकारी होने पर युवती के पिता ने पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।