गोंडा जिले में नवाबगंज थाना क्षेत्र के रेहली गांव में बृहस्पतिवार की शाम बिजली के करंट की चपेट में आने से 65 वर्षीय किसान जगदंबा प्रसाद की मौत हो गई। तख्त में करंट उतरने से हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। घटना के बाद से ही पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार, रेहली गांव के रहने वाले जगदंबा प्रसाद गांव के बाहर स्थित अपनी पाही पर रहते थे। बृहस्पतिवार की शाम करीब सात बजे वह पाही पर रखे तख्त पर लेटे हुए थे। बताया जाता है कि उसी तख्त में बिजली का बोर्ड लगा हुआ था। इसी दौरान किसी तरह तख्त में बिजली का करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गए। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलसकर बेसुध हो गए।