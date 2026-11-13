Gonda News: अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी देखेंगे सफलता के बड़े सपने, डीएम ने बनाई नई योजना

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर बनाने के साथ बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना है। इसके लिए विद्यालय के ऐसे पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने इसी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद सरकारी विभागों, संस्थानों और दूसरे क्षेत्रों में अपनी मेहनत से अच्छी पहचान बनाई है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई करने की जगह नहीं है, बल्कि यहीं से बच्चों के भविष्य की नींव तैयार होती है। जब वर्तमान विद्यार्थी अपने ही विद्यालय से पढ़कर निकले लोगों को अलग-अलग पदों और क्षेत्रों में सफल होते देखेंगे तो उन्हें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने जीवन में बेहतर करने का प्रयास करेंगे।