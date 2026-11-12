Gonda News: पहले शादी का भरोसा दिलाया, फिर होटल में दुराचार का आरोप, युवती को ले जाने वाली महिला गिरफ्तार

कोतवाली देहात पुलिस आरोपी साफिया खातून की तलाश कर रही थी। 11 नवंबर को पुलिस टीम उसकी खोजबीन में जुटी थी। इसी दौरान मनकापुर बस स्टॉप के पास वादी मुकदमा ने पुलिस को सूचना दी कि आरोपी महिला पान की दुकान के पास खड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। वादी ने महिला की पहचान की। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों की मदद से साफिया खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महिला के खिलाफ नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहीं, मामले में नूर आलम पर लगे आरोपों की जांच भी मुकदमे की विवेचना के तहत की जा रही है।