Gonda News: पट्टीदार से रंजिश में चुराईं दो भैंसें, जंगल की झाड़ियों में छिपाकर बेचने की थी तैयारी

पुलिस चोरी की घटना का पता लगाने में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की गई दोनों भैंसों के साथ आरोपी कोल्हमपुर विशेन से दयालपुर जाने वाले रास्ते के किनारे जंगल की झाड़ियों में छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर झाड़ियों में बैठे दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। मौके से चोरी की दोनों भैंसें भी बरामद कर ली गईं। पुलिस पूछताछ में आरोपी अनिल ने बताया कि उसका अपने पट्टीदार जिगर अली से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में उसने अपने भाई इरफान उर्फ बिसाती, सुनील, छोटू और दिलशाद के साथ मिलकर दोनों भैंसें चोरी की थीं। आरोपियों ने भैंसों को पिकअप पर लादा और जंगल में ले जाकर छिपा दिया।

दिलशाद ने पुलिस को बताया कि वह पिकअप चलाता है। अनिल और उसके साथियों के कहने पर उसने 6 नवंबर की रात ग्राम काजीपुर में पानी की टंकी के पास गाड़ी खड़ी की थी। इसके बाद सभी ने मिलकर भैंसों को पिकअप में लादा था।