Bageshwar Dham Sarkar: बागेश्वर धाम सरकार ने किया गोंडा आने का ऐलान, भक्तों को बताया कब लगेगा दिव्य दरबार

गोंडा जिले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दिसंबर में गोंडा आएंगे। जिले के कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में चार, पांच और छह दिसंबर को तीन दिवसीय रामकथा का आयोजन किया जाएगा। कथा के साथ तीसरे दिन दिव्य दरबार भी लगेगा। इसमें श्रद्धालुओं को अपनी अर्जी लगाने का अवसर मिलेगा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। वीडियो संदेश में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश की धरती को आत्मा और परमात्मा की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि यह भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण की पावन धरती है। यहां अयोध्या में रामलला के रूप में प्रभु श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण विराजमान हैं। ऐसी पवित्र भूमि के जिले में आने का उन्हें अवसर मिल रहा है। उन्होंने गोंडा को धर्म नगरी बताते हुए कहा कि कटरा बाजार में भव्य और दिव्य धार्मिक आयोजन की तैयारी की जा रही है। यहां चार, पांच और छह दिसंबर को रामकथा होगी। तीन दिनों तक श्रद्धालु कथा का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही तीसरे दिन दिव्य दरबार लगाया जाएगा। जिसमें बालाजी की कृपा से भक्तों की अर्जी सुनी जाएगी।