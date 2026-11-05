5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

Gonda News: एक सप्ताह से लापता थी 17 साल की किशोरी, पुलिस ने आरोपी को नहर पुल के पास से पकड़ा

Gonda News: गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र में एक सप्ताह से लापता 17 वर्षीय किशोरी के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी शहीद उर्फ मुबारक को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने आरोप लगाया था कि युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने आरोपी को छजवा नहर पुल के पास से पकड़ा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Updated: 5 Nov 2026, 5:25 PM IST

Gonda

पकड़े गए आरोपी के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल

Gonda News:गोंडा जिले में घर से सामान लेने निकली 17 वर्षीय किशोरी के लापता होने के मामले में मोतीगंज पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने आरोप लगाया था कि चपरतल्ला गांव का रहने वाला युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। आरोपी को छजवा नहर पुल के पास से पकड़ा गया।

गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी के लापता होने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान शहीद उर्फ मुबारक पुत्र जोखू उर्फ अहमद अली निवासी ग्राम चपरतल्ला, थाना मोतीगंज के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे छजवा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक, ग्राम छजवा की रहने वाली एक महिला ने मोतीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी करीब एक सप्ताह पहले घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन किशोरी का कोई पता नहीं चला।

खोजबीन के दौरान युवक के बारे में मिली जानकारी

परिजनों ने अपने स्तर से किशोरी की काफी खोजबीन की। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि चपरतल्ला गांव का रहने वाला शहीद उर्फ मुबारक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद किशोरी की मां ने मोतीगंज थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और लिखित शिकायत दी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामला नाबालिग किशोरी से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर जानकारी जुटा रही थी।

Gonda: दहेज के लिए उजाड़ दी गई पूजा की जिंदगी, 5 साल बाद आया फैसला, आरोपी को 12 साल की सजा अर्थ दंड भी लगा

ये भी पढ़ें
Gonda

नहर पुल के पास से पुलिस ने पकड़ा

मोतीगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में वांछित चल रहे शहीद उर्फ मुबारक को छजवा नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी बीएनएस और पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में वांछित था। नाबालिग किशोरी के लापता होने से जुड़े इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद अब आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

Gonda: दुकान बंद कर घर लौट रहे विनोद पर किया था जानलेवा हमला, अब पुलिस ने हत्यारोपी को दबोचा

ये भी पढ़ें
Gonda

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 5:25 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda News: एक सप्ताह से लापता थी 17 साल की किशोरी, पुलिस ने आरोपी को नहर पुल के पास से पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

Gonda: दहेज के लिए उजाड़ दी गई पूजा की जिंदगी, 5 साल बाद आया फैसला, आरोपी को 12 साल की सजा अर्थ दंड भी लगा

Gonda
गोंडा

दुकान बंद कर घर लौट रहे विनोद पर किया था जानलेवा हमला, अब पुलिस ने हत्यारोपी को दबोचा

Gonda
गोंडा

Gonda News: यूपी में गोंडा पुलिस का जलवा, आईजीआरएस रैंकिंग में पूरे प्रदेश में मिला पहला स्थान

Gonda
गोंडा

15 वर्षीय किशोरी लापता होने से मचा हड़कंप, रेलवे स्टेशन के पास युवक के साथ मिली

Gonda
गोंडा

‘संसद में अपनी बात क्यों नहीं रखते राहुल गांधी’, बृजभूषण शरण सिंह का विपक्ष पर हमला

brijbhushan
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.