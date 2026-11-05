Gonda News: एक सप्ताह से लापता थी 17 साल की किशोरी, पुलिस ने आरोपी को नहर पुल के पास से पकड़ा

पकड़े गए आरोपी के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल
Gonda News:गोंडा जिले में घर से सामान लेने निकली 17 वर्षीय किशोरी के लापता होने के मामले में मोतीगंज पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने आरोप लगाया था कि चपरतल्ला गांव का रहने वाला युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। आरोपी को छजवा नहर पुल के पास से पकड़ा गया।
गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी के लापता होने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान शहीद उर्फ मुबारक पुत्र जोखू उर्फ अहमद अली निवासी ग्राम चपरतल्ला, थाना मोतीगंज के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे छजवा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक, ग्राम छजवा की रहने वाली एक महिला ने मोतीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी करीब एक सप्ताह पहले घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन किशोरी का कोई पता नहीं चला।
परिजनों ने अपने स्तर से किशोरी की काफी खोजबीन की। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि चपरतल्ला गांव का रहने वाला शहीद उर्फ मुबारक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद किशोरी की मां ने मोतीगंज थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और लिखित शिकायत दी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामला नाबालिग किशोरी से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर जानकारी जुटा रही थी।
मोतीगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में वांछित चल रहे शहीद उर्फ मुबारक को छजवा नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी बीएनएस और पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में वांछित था। नाबालिग किशोरी के लापता होने से जुड़े इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद अब आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
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