Gonda News: यूपी में गोंडा पुलिस का जलवा, आईजीआरएस रैंकिंग में पूरे प्रदेश में मिला पहला स्थान

गोंडा पुलिस ने अक्टूबर महीने में मिली शिकायतों पर समय से कार्रवाई करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया। इसी का नतीजा रहा कि जिले को प्रदेश की रैंकिंग में पहला स्थान मिला। इस उपलब्धि में जिले के सभी थानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षकों और थानाध्यक्षों के कार्यों की सराहना की। अधिकारियों ने कहा कि जनशिकायतों का समय से और सही तरीके से समाधान करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही आईजीआरएस सेल के प्रभारी उपनिरीक्षक उत्कर्ष पाण्डेय और उनकी टीम के प्रयासों की भी प्रशंसा की गई। टीम को आगे भी इसी मेहनत और लगन से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पुलिस विभाग ने इस उपलब्धि को सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया।