Gonda: गोंडा में मिठाई की दुकान पर छापा, 85 किलो चमचम और पनीर मिला खराब, मौके पर कराया नष्ट

गोंडा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। सहायक आयुक्त खाद्य के आदेश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में टीम ने बेहटा और झिलाही के पास स्थित एक मिठाई निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। टीम को इस प्रतिष्ठान के बारे में पहले से सूचना मिली थी। इसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष मल, नंदकिशोर यादव और अंकुर मिश्रा भी शामिल रहे। निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान में चमचम मिठाई बनाई जा रही थी। टीम ने मिठाई की गुणवत्ता और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जांच की। इस दौरान तैयार चमचम की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं होने की आशंका जताई गई।