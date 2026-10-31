Gonda: गोंडा में मिठाई की दुकान पर छापा, 85 किलो चमचम और पनीर मिला खराब, मौके पर कराया नष्ट

मिठाई की दुकान में छापे मारती खाद्य विभाग की टीम फोटो सोर्स विभाग
Gonda News: गोंडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में मिठाई की गुणवत्ता को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बेहटा और झिलाही के पास स्थित एक मिठाई निर्माण इकाई में जांच के दौरान 85 किलो खराब चमचम और पांच किलो पनीर मिला। दोनों खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। इसके साथ ही चमचम, उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और पनीर के तीन नमूने जांच के लिए लिए गए हैं।
गोंडा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। सहायक आयुक्त खाद्य के आदेश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में टीम ने बेहटा और झिलाही के पास स्थित एक मिठाई निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। टीम को इस प्रतिष्ठान के बारे में पहले से सूचना मिली थी। इसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष मल, नंदकिशोर यादव और अंकुर मिश्रा भी शामिल रहे। निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान में चमचम मिठाई बनाई जा रही थी। टीम ने मिठाई की गुणवत्ता और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जांच की। इस दौरान तैयार चमचम की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं होने की आशंका जताई गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के लिए मौके से चमचम का एक नमूना लिया। इसके अलावा चमचम बनाने में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री और पनीर का भी एक-एक नमूना संग्रहित किया गया। इस तरह कुल तीन नमूने लिए गए हैं। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। वहां से रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट से पता चलेगा कि मिठाई और उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती है या नहीं।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में खराब और खाने योग्य नहीं पाए गए खाद्य पदार्थ भी मिले। इनमें 85 किलो चमचम शामिल थी। इसकी अनुमानित कीमत 11,900 रुपये बताई गई है। इसके अलावा पांच किलो पनीर भी खराब हालत में मिला, जिसकी कीमत करीब 1,750 रुपये आंकी गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में विक्रेता ने दोनों खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। विभाग का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि खराब मिठाई और पनीर लोगों के खाने में इस्तेमाल न हो सकें।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा है कि लोगों को साफ-सुथरे और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट, खराब गुणवत्ता तथा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को भी चेतावनी दी है कि वे खाद्य सुरक्षा के तय नियमों का पालन करें। किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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