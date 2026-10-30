Gonda: कचहरी से घर लौट रहे वकील पर गांव के पास हुआ था जानलेवा हमला, 3 साल बाद आरोपी को मिली 7 साल की सजा

पुलिस के मुताबिक, घटना 20 जुलाई 2023 की है। कोतवाली देहात क्षेत्र के पूरे उदई गांव के रहने वाले चन्द्रप्रकाश तिवारी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके पिता शिवशंकर तिवारी पेशे से अधिवक्ता हैं। घटना वाले दिन वह कचहरी से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के पास पहले से घात लगाकर बैठे अंजनी पाण्डेय पुत्र दुर्गा प्रसाद पाण्डेय ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि अंजनी ने पहले उनके साथ गाली-गलौज की और फिर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में शिवशंकर तिवारी के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। अचानक हुए हमले के बाद उन्होंने शोर मचाया तो आसपास से गुजर रहे राहगीर और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए।