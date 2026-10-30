30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

Gonda: कचहरी से घर लौट रहे वकील पर गांव के पास हुआ था जानलेवा हमला, 3 साल बाद आरोपी को मिली 7 साल की सजा

Gonda News: गोंडा में अधिवक्ता शिवशंकर तिवारी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी अंजनी पाण्डेय को सात साल की जेल और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुलाई 2023 में कचहरी से घर लौटते समय उन पर हमला किया गया था।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Updated: 30 Oct 2026, 5:57 PM IST

gonda

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

Gonda News:गोंडा में कचहरी से घर लौट रहे अधिवक्ता पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। गांव के पास घात लगाकर बैठे आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर अधिवक्ता को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। करीब तीन साल तक चले मुकदमे के बाद सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात साल के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

गोंडा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने आरोपी अंजनी पाण्डेय को सात साल की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने 30 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

कचहरी से लौटते समय किया था हमला

पुलिस के मुताबिक, घटना 20 जुलाई 2023 की है। कोतवाली देहात क्षेत्र के पूरे उदई गांव के रहने वाले चन्द्रप्रकाश तिवारी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके पिता शिवशंकर तिवारी पेशे से अधिवक्ता हैं। घटना वाले दिन वह कचहरी से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के पास पहले से घात लगाकर बैठे अंजनी पाण्डेय पुत्र दुर्गा प्रसाद पाण्डेय ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि अंजनी ने पहले उनके साथ गाली-गलौज की और फिर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में शिवशंकर तिवारी के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। अचानक हुए हमले के बाद उन्होंने शोर मचाया तो आसपास से गुजर रहे राहगीर और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए।

Gonda: दो मासूम बेटियों को अब कौन पालेगा? पिता की मौत के बाद परिवार के सामने खड़ा हुआ बड़ा सवाल

ये भी पढ़ें
Gonda

जान से मारने की धमकी देकर भागा था आरोपी

लोगों को आता देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया था। इसके बाद चन्द्रप्रकाश तिवारी की तहरीर पर कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंजनी पाण्डेय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी

इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को अदालत से जल्द और प्रभावी सजा दिलाना है। मुकदमे में मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक बसंत शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल मार्कण्डेय सिंह और कोतवाली देहात के पैरोकार कांस्टेबल अतुल ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस के अनुसार, अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अंजनी पाण्डेय को दोषसिद्ध करार दिया। इसके बाद उसे सात साल के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

Gonda News: रात में भैंस चोरी, फिर पिकअप से सप्लाई; पुलिस ने ऐसे पकड़ा गिरोह

ये भी पढ़ें
Gonda

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 5:57 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda: कचहरी से घर लौट रहे वकील पर गांव के पास हुआ था जानलेवा हमला, 3 साल बाद आरोपी को मिली 7 साल की सजा

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

Gonda: गोंडा में प्रशासनिक फेरबदल, करनैलगंज और तरबगंज में बदले एसडीएम, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी

Gonda
गोंडा

Gonda: पीले वस्त्रों में उमड़ा आस्था का सैलाब, सरयू तट से कलश में जल लेकर कटरा कुटी धाम पहुंचे श्रद्धालु

Gonda
गोंडा

Gonda: दो मासूम बेटियों को अब कौन पालेगा? पिता की मौत के बाद परिवार के सामने खड़ा हुआ बड़ा सवाल

Gonda
गोंडा

एसपी की बड़ी कार्रवाई, जांच में गड़बड़ी करने पर दरोगा सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश

Gonda
गोंडा

Gonda News: रात में भैंस चोरी, फिर पिकअप से सप्लाई; पुलिस ने ऐसे पकड़ा गिरोह

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.