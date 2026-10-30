Gonda: दो मासूम बेटियों को अब कौन पालेगा? पिता की मौत के बाद परिवार के सामने खड़ा हुआ बड़ा सवाल

बृहस्पतिवार शाम वह मोपेड से किशुनदासपुर की तरफ जा रहा था। किशुनदासपुर रेलवे क्रॉसिंग से पहले सरकारी पुरवा के पास सामने से धान की पराली लदी डबल ट्रॉली वाला ट्रैक्टर आ रहा था। अचानक एक ट्रॉली अलग होकर सड़क पर आ गई। शत्रुघ्न को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह उसकी चपेट में आ गया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। वे घायल शत्रुघ्न को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर घर लौट आए। घटना की सूचना मिलने पर नवाबगंज थानाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह पुलिस टीम के साथ मृतक के घर पहुंचे। शुरुआत में परिजनों ने शव पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया। पुलिस ने काफी देर तक उन्हें समझाया। इसके बाद परिजन शव पुलिस को सौंपने के लिए तैयार हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।