Gonda: गोंडा में प्रशासनिक फेरबदल, करनैलगंज और तरबगंज में बदले एसडीएम, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी

गोंडा डीएम प्रियंका निरंजन फोटो सोर्स सूचना विभाग
Gonda News: गोंडा जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने तीन उपजिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस बदलाव में करनैलगंज, मनकापुर और तरबगंज तहसीलों से जुड़े अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। अपर उपजिलाधिकारी द्वितीय बृजेश कुमार वर्मा को करनैलगंज का एसडीएम बनाया गया है। वहीं, कुमार सत्यम जीत और नवागत अधिकारी विकास सिंह को भी नई जिम्मेदारी दी गई है।
गोंडा जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस फेरबदल के तहत तीन उपजिलाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें अपर उपजिलाधिकारी द्वितीय, उपजिलाधिकारी करनैलगंज और नवागत उपजिलाधिकारी गोंडा के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, अपर उपजिलाधिकारी द्वितीय बृजेश कुमार वर्मा को अब उपजिलाधिकारी करनैलगंज बनाया गया है। इससे पहले वह जिले में अपर उपजिलाधिकारी द्वितीय के पद पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नई तैनाती के बाद अब वह करनैलगंज तहसील में प्रशासनिक और राजस्व से जुड़े कामकाज देखेंगे। वहीं, करनैलगंज के उपजिलाधिकारी कुमार सत्यम जीत को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अपर उपजिलाधिकारी द्वितीय बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें उपजिलाधिकारी (न्यायिक) मनकापुर का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। इस बदलाव के बाद वह अपर उपजिलाधिकारी द्वितीय के साथ मनकापुर में न्यायिक कामकाज की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इसके अलावा जिले में नवागत उपजिलाधिकारी विकास सिंह को भी नई तैनाती दी गई है। उन्हें उपजिलाधिकारी (न्यायिक) तरबगंज बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें अपर उपजिलाधिकारी तृतीय गोंडा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
इस तरह जिलाधिकारी के आदेश से जिले में तीन अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है। बृजेश कुमार वर्मा को करनैलगंज तहसील की कमान दी गई है। जबकि कुमार सत्यम जीत को अपर उपजिलाधिकारी द्वितीय के साथ मनकापुर में न्यायिक कार्य का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं विकास सिंह तरबगंज में न्यायिक अधिकारी के रूप में कामकाज देखेंगे। उनके पास अपर उपजिलाधिकारी तृतीय गोंडा का भी कार्यभार रहेगा। प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब संबंधित अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारियों के अनुसार कामकाज संभालेंगे। जिले में राजस्व और न्यायिक कार्यों से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिहाज से यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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