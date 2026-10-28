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Gonda News: रात में परिवार के साथ खाना खाकर सोई 20 साल की मधू, सुबह घर के सामने पेड़ से लटका मिला शव

गोंडा के हरिवंशपुर गांव के चकमखा मजरे में 20 वर्षीय मधू का शव घर के सामने अमरूद के पेड़ से लटका मिला। मंगलवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद वह सोने गई थी। बुधवार सुबह शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
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गोंडा

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Mahendra Tiwari

Updated: 28 Oct 2026, 10:49 AM IST

मृतका की फाइल फोटो ।

Gonda News: गोंडा जिले के हरिवंशपुर गांव के चकमखा मजरे में 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद वह सोने चली गई थी। बुधवार सुबह करीब पांच बजे उसका शव घर के सामने अमरूद के पेड़ की डाल से लटका मिला। बेटी का शव देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गोंडा जिले के हरिवंशपुर गांव के चकमखा मजरे में बुधवार सुबह एक युवती का शव घर के सामने अमरूद के पेड़ की डाल से लटका मिला। युवती की पहचान जगत की बेटी मधू (20) के रूप में हुई है। मंगलवार रात वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खाना खाने के बाद सोने चली गई थी। सुबह बेटी का शव देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

रात में खाना खाकर सोने गई थी मधू

जानकारी के अनुसार, चकमखा मजरे की रहने वाली मधू मंगलवार रात परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भोजन करने के बाद सोने चली गई थी। रात में परिवार के लोगों को किसी अनहोनी की जानकारी नहीं हुई। सभी सामान्य तरीके से अपने काम में लगे रहे। बुधवार सुबह करीब पांच बजे जब परिवार के लोग सोकर उठे तो घर के सामने लगे अमरूद के पेड़ की डाल से मधू का शव लटका देखा। यह दृश्य देखकर परिजन घबरा गए। कुछ ही देर में घर में चीख-पुकार मच गई। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

शव मिलने की खबर से गांव में जुटे लोग

युवती की मौत की खबर गांव में फैलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिवार के लोग इस घटना से सदमे में हैं। गांव में भी घटना को लेकर चर्चा होती रही।
ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और युवती के शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

इस मामले में थानाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बताया कि युवती की मौत की सूचना मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवती की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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28 Oct 2026, 10:49 AM IST

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