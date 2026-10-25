Gonda News: 15 साल की किशोरी को ले जाने का आरोप, पुलिस को देखकर भागने लगा आरोपी, फिर ऐसे पकड़ा गया

पुलिस के अनुसार, 10 सितंबर 2026 को करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में लिखित शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 15 साल की बेटी को उमेश यादव पुत्र राजेंद्र यादव बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही थी और आरोपी की तलाश में जुटी थी।