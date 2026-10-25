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Gonda News: 15 साल की किशोरी को ले जाने का आरोप, पुलिस को देखकर भागने लगा आरोपी, फिर ऐसे पकड़ा गया

Gonda News: गोंडा के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में 15 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने उमेश यादव उर्फ ननके को गिरफ्तार किया है। 10 सितंबर 2026 को किशोरी के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को उसके घर से पकड़ा गया।
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गोंडा

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Mahendra Tiwari

Updated: 25 Oct 2026, 5:58 PM IST

Gonda

पकड़ा गया आरोपी फोटो सोर्स विभाग

Gonda News: गोंडा जिले में 15 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र का है। किशोरी के परिजनों ने 10 सितंबर 2026 को उमेश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम उसके घर पहुंची और उसे पकड़ लिया।

गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में 15 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी उमेश यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसके घर पर दबिश दी। यहां से उसे पकड़ लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

10 सितंबर को दर्ज कराया गया था मुकदमा

पुलिस के अनुसार, 10 सितंबर 2026 को करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में लिखित शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 15 साल की बेटी को उमेश यादव पुत्र राजेंद्र यादव बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही थी और आरोपी की तलाश में जुटी थी।

मुखबिर की सूचना पर घर पहुंची पुलिस

मुकदमे में वांछित आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस को मुखबिर से उसके बारे में सूचना मिली। इसके बाद करनैलगंज कोतवाली पुलिस की टीम ग्राम भुल्लर पुरवा पहुंची। पुलिस के मुताबिक, आरोपी उमेश यादव उर्फ ननके अपने घर पर मिला। पुलिस टीम को देखकर आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया।

न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी इस मामले में वांछित था और उसकी तलाश की जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया।

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25 Oct 2026, 5:58 PM IST

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