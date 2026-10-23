Gonda News: शादी के 4 साल बाद विवाहिता की मौत, 5 लाख दहेज मांगने का आरोप; पति समेत दो गिरफ्तार

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, गुंजन पत्नी सुधीर कुमार दूबे निवासी माझा तरहर, थाना कोतवाली देहात, गोंडा ने अपनी बेटी की मौत के मामले में धानेपुर थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी 9 मई 2022 को आदर्श उर्फ सनी पुत्र लल्लन निवासी गौरीपुरवा, मौजा त्रिलोकपुर, थाना धानेपुर के साथ हुई थी।

आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर परेशान करते थे। उनसे पांच लाख रुपये और देने की मांग की जा रही थी। इसी मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया है।