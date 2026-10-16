Gonda News: एक छोटी सी गलती से खाली हो सकता बैंक खाता, पासवर्ड बनाते समय न करें ये गलतियां

पुलिस ने लोगों को बताया कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए। जिसका आसानी से अंदाजा न लगाया जा सके। इसके लिए बड़े और छोटे अक्षरों, अंकों और विशेष चिह्नों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपना नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर पासवर्ड में रखने से बचना चाहिए। क्योंकि इन जानकारियों का अनुमान लगाना आसान हो सकता है। पुलिस ने यह भी समझाया कि सभी ऑनलाइन खातों के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल न करें। सोशल मीडिया, ई-मेल और बैंकिंग सेवाओं के लिए अलग-अलग पासवर्ड रखें। इससे एक अकाउंट की जानकारी चोरी होने पर दूसरे खातों के सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाती है।