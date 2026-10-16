16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

Gonda News: एक छोटी सी गलती से खाली हो सकता बैंक खाता, पासवर्ड बनाते समय न करें ये गलतियां

Gonda News: गोंडा पुलिस ने साइबर अपराधों से बचाव के लिए पासवर्ड सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। जानें मजबूत पासवर्ड बनाने, सोशल मीडिया और बैंकिंग अकाउंट सुरक्षित रखने, फर्जी लिंक से बचने और ऑनलाइन ठगी होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के जरूरी तरीके।
2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 16, 2026

Gonda

स्कूली छात्रों को जागरूक करती पुलिस फोटो सोर्स विभाग

Gonda News: गोंडा में साइबर ठगी से बचने के लिए पुलिस ने लोगों को पासवर्ड की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया है। 16 अक्टूबर को जिले के सभी थानों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें लोगों को बताया गया कि कमजोर पासवर्ड और एक ही पासवर्ड से कई अकाउंट चलाना भारी पड़ सकता है। पुलिस ने मजबूत पासवर्ड बनाने, संदिग्ध लिंक से बचने और ऑनलाइन खातों को सुरक्षित रखने के तरीके बताए।

आज के समय में मोबाइल, ई-मेल, सोशल मीडिया और बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ गया है। ऐसे में ऑनलाइन खातों की सुरक्षा भी जरूरी हो गई है। साइबर ठग लोगों के कमजोर पासवर्ड और छोटी-छोटी लापरवाही का फायदा उठाकर उनके अकाउंट में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। इससे निजी जानकारी चोरी होने और आर्थिक नुकसान का खतरा रहता है। इसी को देखते हुए पुलिस ने अक्टूबर में चल रहे साइबर जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को जिले के सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों समेत आम लोगों को पासवर्ड सुरक्षित रखने के तरीके बताए गए।

ऐसा पासवर्ड बनाने की दी सलाह

पुलिस ने लोगों को बताया कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए। जिसका आसानी से अंदाजा न लगाया जा सके। इसके लिए बड़े और छोटे अक्षरों, अंकों और विशेष चिह्नों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपना नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर पासवर्ड में रखने से बचना चाहिए। क्योंकि इन जानकारियों का अनुमान लगाना आसान हो सकता है। पुलिस ने यह भी समझाया कि सभी ऑनलाइन खातों के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल न करें। सोशल मीडिया, ई-मेल और बैंकिंग सेवाओं के लिए अलग-अलग पासवर्ड रखें। इससे एक अकाउंट की जानकारी चोरी होने पर दूसरे खातों के सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाती है।

अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें

साइबर ठग कई बार फर्जी कॉल, मैसेज और ई-मेल भेजकर लोगों से उनकी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति को अपना पासवर्ड, बैंकिंग ओटीपी या एटीएम और डेबिट कार्ड से जुड़ी जानकारी न दें। किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अनजान वेबसाइट पर पासवर्ड डालने से पहले उसकी जांच जरूर करें। ऑनलाइन खातों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जहां सुविधा उपलब्ध हो, वहां टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी दो चरणों में पहचान की पुष्टि करने वाला विकल्प भी चालू रखें।

अकाउंट हैक होने पर तुरंत करें ये काम

पुलिस ने बताया कि अगर किसी को अपना ऑनलाइन अकाउंट हैक होने या पासवर्ड चोरी होने का शक हो, तो तुरंत पासवर्ड बदलें और खाते की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। साइबर ठगी होने पर राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। इसके अलावा सरकारी पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे पासवर्ड सुरक्षित रखें। डिजिटल दुनिया में सावधानी बरतें। साथ ही अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी साइबर अपराध से बचने के तरीकों की जानकारी दें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2026 06:41 pm

Published on:

16 Oct 2026 06:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda News: एक छोटी सी गलती से खाली हो सकता बैंक खाता, पासवर्ड बनाते समय न करें ये गलतियां

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda News: सरकांड के पुरवा में तीसरे साल भी सजा माता का दरबार, इस बार बोली ने बटोरी सुर्खियां

Gonda
गोंडा

‘हिंदू होने का दिखावा करते हैं’ BJP विधायक विनय द्विवेदी का आरोप, बोले- रामजी लाल सुमन नवरात्रि में कर रहे मांसाहारी पार्टी

UP News
गोंडा

Gonda News: 55 लाख के 251 मोबाइल बरामद, जिनके फोन खोए थे वे जान लें पुलिस ने कैसे खोज निकाले

Gonda
गोंडा

नेहा बोरा की सोच है भारत में भी वैसे ही हालात बना दिए जाएं जैसे पाकिस्तान में थे: बृजभूषण शरण सिंह

brij bhushan sharan singh
गोंडा

Gonda News: डीएम की बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश, मचा हड़कंप

gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.