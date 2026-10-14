Gonda News: महिलाओं को पुलिस की बड़ी सलाह, मोबाइल पर ये गलती पड़ सकती भारी

पुलिस टीमों ने महिलाओं को बताया कि मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साइबर ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अनजान लोगों के साथ अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। बैंक खाते की जानकारी, OTP, एटीएम या डेबिट कार्ड का विवरण किसी को न बताएं। अनजान नंबर से आने वाले संदिग्ध मैसेज और कॉल से सावधान रहें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और इनाम या दूसरे प्रलोभन देने वाले संदेशों के झांसे में न आएं। सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करते समय भी सतर्क रहें। अपनी निजी तस्वीरें और दूसरी जानकारी साझा करने से पहले सावधानी बरतें।