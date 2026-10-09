Gonda News : Facebook पर ये गलती पड़ सकती भारी, साइबर ठगी को लेकर इन बातों का रखें ध्यान

गोंडा पुलिस के अनुसार, साइबर ठग फेसबुक पर लोगों को अलग-अलग तरीकों से निशाना बनाते हैं। कई बार वे किसी परिचित, रिश्तेदार या अधिकारी के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर रुपये मांगते हैं। वहीं, कुछ ठग फेसबुक पर सस्ते सामान का विज्ञापन देकर ऑनलाइन भुगतान करा लेते हैं। लेकिन सामान नहीं भेजते। इसके अलावा कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर फर्जी निवेश और ट्रेडिंग में पैसे लगवाए जाते हैं। मैसेंजर पर संदिग्ध लिंक भेजकर बैंक खाते से जुड़ी जानकारी, ओटीपी और पासवर्ड चुराने की कोशिश भी की जाती है। नौकरी और लोन दिलाने के नाम पर रजिस्ट्रेशन या प्रोसेसिंग फीस मांगना भी ठगी का एक तरीका है। कुछ मामलों में फेसबुक अकाउंट हैक करके उसके मालिक के परिचितों से रुपये मांगे जाते हैं।