Gonda News: गोंडा में 5 दिन से अंधेरे में 56 घर, बिजली विभाग से परेशान ग्रामीणों ने फीडर पर दिया धरना

बिजली विभाग के पावर हाउस पर धरना देते ग्रामीण फोटो सोर्स महेंद्र तिवारी
Gonda News:गोंडा के नवाबगंज क्षेत्र में पांच दिन से बिजली नहीं मिलने से इस्माइलपुर गांव की बड़का पुरुवा दलित बस्ती के ग्रामीण परेशान हैं। बार-बार शिकायत के बाद भी समस्या दूर नहीं हुई तो शुक्रवार को महिलाओं, किसानों और ग्रामीणों ने उमरिया फीडर पर धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 16 केवी के ट्रांसफार्मर से करीब 56 घरों को बिजली दी जा रही है। उन्होंने व्यवस्था नहीं सुधरने पर जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन की चेतावनी दी।
गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र में बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। इस्माइलपुर गांव की बड़का पुरुवा दलित बस्ती के लोगों ने उमरिया फीडर पर धरना देकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि आंधी-तूफान के बाद से बिजली आपूर्ति ठीक नहीं है। पिछले पांच दिनों से परेशानी बढ़ गई है। बार-बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।
ग्रामीणों के मुताबिक, बस्ती के करीब 50 परिवार बिजली की समस्या झेल रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली के जर्जर तारों के कारण आपूर्ति बार-बार बाधित होती है। विभाग की ओर से मरम्मत तो की जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर बिजली गुल हो जाती है। इससे घरों में रहने वाले लोगों के साथ किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव की किरन ने बताया कि आंधी-तूफान के बाद से बिजली व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। वहीं, रूपा देवी ने आरोप लगाया कि जर्जर तार जोड़ने आने वाले कर्मचारी कथित तौर पर सुविधाशुल्क मांगते हैं। उनके मुताबिक, तार जोड़ने के कुछ ही देर बाद बिजली फिर कट जाती है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने पैसे देकर ट्रांसफार्मर से सीधे कनेक्शन ले रखा है, जबकि दूसरे परिवार बिजली के लिए परेशान हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
किसान छोटेलाल के मुताबिक, बस्ती में 16 केवी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा है। इससे करीब 56 घरों को बिजली दी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर की कम क्षमता और पुराने तारों के कारण आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। धरना-प्रदर्शन में किरन कुमारी, फूलमती, कृष्णावती, ज्ञानता देवी, विमला, सुनीता, गंगाजली, रेनू, रूपा, नीलम, रीता, मंजू, बबिता और ज्योति समेत कई ग्रामीण शामिल रहे। ग्रामीणों ने मांग की कि बिजली आपूर्ति नियमित की जाए और जर्जर तारों व ट्रांसफार्मर की समस्या दूर की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो जिला मुख्यालय पहुंचकर धरना देंगे।
उमरिया फीडर के जेई सुरेंद्र यादव ने बताया कि जर्जर तारों को बदलने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। फिलहाल मरम्मत कर बिजली आपूर्ति चालू रखने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान में कुछ समय लगेगा।
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