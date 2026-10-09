Gonda News: गोंडा में 5 दिन से अंधेरे में 56 घर, बिजली विभाग से परेशान ग्रामीणों ने फीडर पर दिया धरना

ग्रामीणों के मुताबिक, बस्ती के करीब 50 परिवार बिजली की समस्या झेल रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली के जर्जर तारों के कारण आपूर्ति बार-बार बाधित होती है। विभाग की ओर से मरम्मत तो की जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर बिजली गुल हो जाती है। इससे घरों में रहने वाले लोगों के साथ किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव की किरन ने बताया कि आंधी-तूफान के बाद से बिजली व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। वहीं, रूपा देवी ने आरोप लगाया कि जर्जर तार जोड़ने आने वाले कर्मचारी कथित तौर पर सुविधाशुल्क मांगते हैं। उनके मुताबिक, तार जोड़ने के कुछ ही देर बाद बिजली फिर कट जाती है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने पैसे देकर ट्रांसफार्मर से सीधे कनेक्शन ले रखा है, जबकि दूसरे परिवार बिजली के लिए परेशान हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।