Navaratri 2026: गोंडा में नवरात्रि से पहले प्रशासन अलर्ट, पंडालों को लेकर सख्त निर्देश; सोशल मीडिया पोस्ट पर रहेगी नजर

गोंडा जिले में आगामी नवरात्रि और दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए गुरुवार को जिला पंचायत सभागार में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने की। इसमें पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, अपर जिलाधिकारी प्रमोद झा, अपर पुलिस अधीक्षक, सभी उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष मौजूद रहे। इसके अलावा सभी धर्मों के धर्मगुरु और संभ्रांत नागरिक भी बैठक में शामिल हुए। जिलाधिकारी ने धर्मगुरुओं और नागरिकों से बातचीत करते हुए कहा कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा का त्योहार सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की।