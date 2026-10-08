Gonda News: दशहरा से पहले गोंडा पुलिस में बड़ा फेरबदल, 25 दरोगाओं का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

गोंडा जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने एक बार फिर बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया है। दशहरा और दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों से पहले किए गए इस फेरबदल में 25 सब इंस्पेक्टरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है। पुलिस विभाग में हुए इस बदलाव के बाद कई थानों और पुलिस चौकियों की जिम्मेदारी बदल गई है। अधिकारियों को नई जगह पर तैनाती देकर उनसे कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। तबादले के तहत चौकी प्रभारी मिश्रौलिया योगेश यादव को थाना धानेपुर भेजा गया है। वहीं उत्कर्ष नवीन को देहात कोतवाली से हटाकर चौकी प्रभारी मिश्रौलिया की जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव के साथ मिश्रौलिया चौकी की कमान अब उत्कर्ष नवीन संभालेंगे। इसी तरह खरगूपुर थाना क्षेत्र की जानकी नगर चौकी के प्रभारी कामेश्वर रावत को थाना छपिया भेजा गया है। उनके स्थान पर थाना इटियाथोक में तैनात अविनाश कुमार विद्यार्थी को चौकी प्रभारी जानकीनगर बनाया गया है।