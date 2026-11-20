गोंडा जिले में समाजवादी पार्टी ने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जिले के नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले अब्दुल रज्‍जिक उस्मानी को प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। अभी कुछ दिनों पहले रज्‍जिक उस्मानी ने बसपा छोड़कर अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ग्रहण किया था। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से 20 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से उनकी नियुक्ति की गई है। जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार, ग्राम शाहपुर, पोस्ट नवाबगंज के रहने वाले अब्दुल रज्‍जिक उस्मानी को समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नामित किया गया है। नियुक्ति पत्र पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के निजी सचिव गंगाराम के हस्ताक्षर हैं। इसकी प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही के लिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव तथा प्रदेश अध्यक्ष को भी भेजी गई है।