Gonda News: फिर बदले गए पांच थानों के थानेदार, एक इंस्पेक्टर को मिली नई जिम्मेदारी, एक से छिना प्रभार

वहीं, कटरा बाजार के थानाध्यक्ष अजय कुमार तिवारी से थाने का प्रभार वापस ले लिया गया है। उन्हें पुलिस अधीक्षक का पीआरओ द्वितीय बनाया गया है। शनिवार को जारी तबादला सूची के अनुसार, थाना खोड़ारे के प्रभारी निरीक्षक ज्ञान सिंह को कटरा बाजार थाने का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। वहीं, अपराध शाखा में तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार तिवारी को इटियाथोक थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह अब इटियाथोक के नए प्रभारी निरीक्षक होंगे। इसी तरह मोतीगंज थाने के थानाध्यक्ष तेज नारायण गुप्ता को खोड़ारे थाने का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। इटियाथोक थाने की जिम्मेदारी संभाल रहे गौरव सिंह तोमर को मोतीगंज थाने का प्रभारी बनाया गया है। इस तरह तीन थानों के प्रभारियों को दूसरे थानों में भेजा गया है, जबकि अपराध शाखा से एक इंस्पेक्टर को थाने की कमान सौंपी गई है।