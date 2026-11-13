Gonda News: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए बार-बार आवेदन करने पर लगेगी रोक, CSC सेंटरों को मिलेगी ट्रेनिंग

निर्वाचन विभाग की ओर से सभी जन सुविधा केंद्र संचालकों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें उन्हें आवेदन जमा करने से जुड़े जरूरी नियम और सावधानियां समझाई जाएंगी। खासतौर पर यह बताया जाएगा कि पहले से आवेदन करने वाले व्यक्ति का दोबारा फार्म-6 जमा न हो।

इसके अलावा सभी बूथ लेवल अधिकारियों (BLO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें आवेदन की जांच करते समय यह ध्यान रखना होगा कि किसी आवेदक का फार्म-6 एक से अधिक बार दर्ज न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से निर्देशों का ठीक से अध्ययन कर जरूरी कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट देने को कहा है। इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची को सही रखना और एक ही व्यक्ति के नाम की बार-बार एंट्री होने से रोकना है।