Akhilesh Yadav: रामलला के दर्शन करने आ रहे अखिलेश यादव से बीजेपी विधायक ने कर दी ये बड़ी मांग

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। उनके इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गोंडा जिले की मेहनौन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विनय कुमार द्विवेदी उर्फ मुन्ना भैया ने अखिलेश यादव के अयोध्या आने का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने इस मौके पर समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार और मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने कहा कि अखिलेश यादव का रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आना अच्छी बात है। देर आए, दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को प्रभु श्रीराम के दरबार में पहुंच रहे हैं। लेकिन उन्हें अयोध्या आने से पहले हिंदू समाज और सनातन प्रेमियों से माफी मांगनी चाहिए।