Gonda News: नंबर प्लेट बदलकर छिपाते थे चोरी की बाइक, टिकरी जंगल से 7 मोटरसाइकिलें बरामद

पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे चारों मिलकर अलग-अलग जिलों में मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। चोरी करने के बाद बाइक को जंगल या किसी सुनसान जगह पर छिपा देते थे। इसके बाद मौका देखकर उन्हें सस्ते दामों पर बेचने की योजना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पकड़े जाने से बचने के लिए मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट बदल देते थे या उसे निकालकर फेंक देते थे। ताकि उनकी पहचान न हो सके। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मोटरसाइकिल संख्या UP51BY3184 को दीपावली के दिन वजीरगंज थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर पचूमी बाजार से चोरी किया था। वहीं, UP42BU8339 को अयोध्या के धर्म चौक से चुराया था। इसके अलावा UP42BK6545 समेत दो अन्य मोटरसाइकिलें अयोध्या के नया घाट से चोरी करने की बात स्वीकार की। पूछताछ में एक मोटरसाइकिल अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र और दूसरी संतकबीरनगर के मगहर से चोरी करने की जानकारी भी दी। पुलिस ने बरामद मोटरसाइकिलों को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अब गिरोह के अन्य संभावित संपर्कों और चोरी की घटनाओं के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।