Gonda News: लक्ष्मी पूजा पंडाल को भी नहीं छोड़ा, दानपात्र से रुपये और पूजा के बर्तन चुराने वाला गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया। उसे गौरा चौकी से मसकनवा जाने वाले मार्ग पर ईरानी चाय की दुकान से आगे पुलिया के पास से पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने लक्ष्मी पूजा पंडाल से रुपये और पूजा का सामान चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि चोरी करने के बाद उसने सामान को गिन्नी नगर से आगे बकवा दरगाह मोड़ के पास सड़क किनारे झाड़ियों में छिपा दिया था। इसके बाद पुलिस टीम आरोपी को लेकर बताए गए स्थान पर पहुंची। उसकी निशानदेही पर झाड़ियों में छिपाकर रखा गया चोरी का सामान बरामद कर लिया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1200 रुपये नकद के साथ पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाले बर्तन और अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।