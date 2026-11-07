‘पराली का धुआं पटाखों से 100 गुना ज्यादा खतरनाक’, बढ़ते प्रदूषण पर बृजभूषण शरण सिंह ने सरकारों पर उठाए सवाल

Brijbhushan Sharan Singh Statement: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने देश और प्रदेश में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने प्रदूषण के लिए पराली जलाने को सबसे बड़ा कारण बताते हुए सरकारों की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। बृजभूषण का कहना है कि स्थिति को संभालने के लिए जिम्मेदार लोगों ने राज्य और देश को पूरी तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया है।