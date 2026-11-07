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गोंडा

‘पराली का धुआं पटाखों से 100 गुना ज्यादा खतरनाक’, बढ़ते प्रदूषण पर बृजभूषण शरण सिंह ने सरकारों पर उठाए सवाल

Brijbhushan Sharan Singh: पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने पराली जलाने को सबसे बड़ा कारण बताते हुए सरकारों पर तीखा हमला बोला है। बृजभूषण ने दावा किया कि इसका धुआं दिवाली के पटाखों और औद्योगिक प्रदूषण से 100 गुना ज्यादा होता है।
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गोंडा

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Mohsina Bano

Updated: 7 Nov 2026, 12:35 PM IST

Brijbhushan Sharan Singh, Brijbhushan on Air Pollution, Parali Burning, Brijbhushan Sharan Singh Statement

बढ़ते प्रदूषण पर बृजभूषण शरण सिंह का सरकारों पर हमला (PC: IANS)

Brijbhushan Sharan Singh Statement: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने देश और प्रदेश में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने प्रदूषण के लिए पराली जलाने को सबसे बड़ा कारण बताते हुए सरकारों की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। बृजभूषण का कहना है कि स्थिति को संभालने के लिए जिम्मेदार लोगों ने राज्य और देश को पूरी तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया है।

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