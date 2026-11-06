‘विपक्ष को दिखाएंगे अपनी ताकत’, चंद्रशेखर आजाद 26 नवंबर को लखनऊ में करेंगे बड़ा शक्ति प्रदर्शन

आजाद समाज पार्टी की ओर से 26 नवंबर को लखनऊ के माता रमाबाई आंबेडकर मैदान में 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' का आयोजन किया जाएगा। पार्टी ने इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की युद्धस्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने संदेश में कहा कि संविधान दिवस के मौके पर लोग मैदान में इकट्ठा होकर अपनी एकजुटता का संदेश देंगे। पार्टी स्तर पर भी जनसंपर्क अभियान चलाने और जिला व विधानसभा स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की रणनीति बनाई गई है। बाहर से आने वाले लोगों की मदद के लिए स्वयंसेवक टीमें भी बनाई जा रही हैं।