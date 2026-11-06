पश्चिम बंगाल की तर्ज पर यूपी में SIR का खेल: वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर भड़के अखिलेश यादव, सीएम योगी के खिलाफ खोला मोर्चा

चुनाव आयोग पर ​निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 'फॉर्म 7' से जुड़ी साजिश समेत कई तरीकों से लोगों का वोट देने का अधिकार छीनने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 'फॉर्म 7' का इस्तेमाल करके की जा रही इस धोखाधड़ी को पकड़ा और रोका। नतीजतन, उत्तर प्रदेश में 'फॉर्म 7' दाखिल करने की प्रक्रिया रुक गई। यूपी के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 1.27 करोड़ हिंदू वोट हटा दिए गए। वही मुख्यमंत्री, जो 'घुसपैठियों' का मुद्दा उठाकर पूरे देश को डराने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने 'घुसपैठिए' शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि वे कई लोगों पर शक पैदा कर सकें, उनसे वोट देने का अधिकार छीन सकें और समाज में उन्हें बदनाम कर सकें।