मुस्लिम सियासत: पश्चिमी यूपी से रोहिलखंड तक तेज हुई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, पार्टियों में हिस्सेदारी की नई जंग

रोहिलखंड में रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और बरेली के राजनीतिक समीकरण इस लड़ाई को अलग दिशा देते हैं। रामपुर में आजम खान की राजनीतिक भूमिका लंबे समय तक सपा के मुस्लिम जनाधार का प्रमुख आधार रही है। ओवैसी ने अपनी रामपुर की सभा में आजम खान का उल्लेख करते हुए उनके लिए दुआ भी की लेकिन इसी क्षेत्र से मुस्लिम नेतृत्व को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान देने का संदेश भी दिया। मुरादाबाद और बिजनौर में ओवैसी सपा के स्थानीय विधायकों की सक्रियता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठा चुके हैं। संभल के घटनाक्रम को लेकर भी एआईएमआईएम ने सपा के राजनीतिक रुख पर निशाना साधा है। इन मुद्दों के जरिए पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच यह सवाल उठा रही है कि केवल चुनावी समर्थन पर्याप्त है या राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भी उनकी प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए।