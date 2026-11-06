यूपी में आपदा में मौत पर अब परिवार को मिलेंगे 8 लाख रुपये, किसानों की फसल के मुआवजे में भी 30% तक बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों और आपदा प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर अब उसके परिवार को 4 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही फसल बर्बाद होने पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे में भी 25 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने आपदा राहत के नए मानक लागू किए हैं। इससे प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। नई दरों के तहत पशुओं की मौत, मकान, स्कूल और कृषि भूमि को हुए नुकसान की भरपाई भी बढ़ाई गई है।