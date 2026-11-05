‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान का समापन: जानिए पश्चिमी यूपी और ब्रज में भाजपा के क्या हैं सियासी मायने

राजनगर एक्सटेंशन में आयोजित पदयात्रा में योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा हाथ में लेकर मार्च का नेतृत्व किया। करीब 1.4 किलोमीटर की पदयात्रा के साथ जनसभा भी हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई और कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। योगी ने भाषण में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले ‘नए भारत’ की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चार करोड़ घर, काशी विश्वनाथ धाम और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्वार्थ के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की विश्वसनीयता को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।