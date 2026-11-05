अग्निवीरों की सेवा अवधि 2 साल बढ़ाने पर अवधेश प्रसाद ने साधा निशाना, बोले- सपा की सरकार आते ही 24 घंटे में योजना खत्म

Agniveer Service Extended: केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव करते हुए अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का विकल्प देने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को स्वेच्छा से दो साल और सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके बाद तय मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में भर्ती होने का अवसर भी दिया जाएगा। इस फैसले पर विपक्ष की ओर से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है।