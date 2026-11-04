‘बिना विधायक बने भी कई लोग बने हैं सीएम’: अखिलेश यादव के समर्थन में उतरे रविदास मेहरोत्रा, बोले- फिर बनेगी सपा सरकार

रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न, अत्याचार और अन्याय का मुकाबला कर रही है। यह मोहम्मद आजम खान की भावना के अनुरूप है। उन्होंने दावा किया कि आज राज्य में सपा की सरकार बन रही है और कुछ लोग भाजपा के एजेंट बनकर यह बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सपा को रोका जा सकता है। लेकिन कोई ताकत सपा को सरकार बनाने से नहीं रोक सकती।