‘बिना विधायक बने भी कई लोग बने हैं सीएम’: अखिलेश यादव के समर्थन में उतरे रविदास मेहरोत्रा, बोले- फिर बनेगी सपा सरकार

समाजवादी पार्टी MLA रविदास मेहरोत्रा (Photo-IANS)
Ravidas Mehrotra Statement: लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो सपा के खिलाफ झूठा प्रचार फैला रहे हैं।
रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए तूफान आ रहा है। कुछ लोग भाजपा की बी टीम की तरह सपा के खिलाफ झूठा प्रचार फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प है। राज्य में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी ताकत सपा को सरकार बनाने से नहीं रोक सकती।
मेहरोत्रा ने बताया कि अखिलेश यादव कल वाराणसी गए थे और बाबा विश्वनाथ जी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में जरूर बनेगी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा में पार्टी के नेता सीधे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी कई लोग सांसद रहते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। यानी बिना विधायक बने भी मुख्यमंत्री पद संभाला जा सकता है।
विधायक ने अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने घोषणा की है कि केंद्र में सरकार बनाने के बाद अग्निवीरों को आजीवन सेना में सेवा का मौका दिया जाएगा। भाजपा सरकार ने पहले इसे चार साल का बनाया और अब दो साल बढ़ा दिया है, लेकिन सपा चाहती है कि अग्निवीरों को पूरी जिंदगी सेना में काम करने का अवसर मिले।
रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न, अत्याचार और अन्याय का मुकाबला कर रही है। यह मोहम्मद आजम खान की भावना के अनुरूप है। उन्होंने दावा किया कि आज राज्य में सपा की सरकार बन रही है और कुछ लोग भाजपा के एजेंट बनकर यह बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सपा को रोका जा सकता है। लेकिन कोई ताकत सपा को सरकार बनाने से नहीं रोक सकती।
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