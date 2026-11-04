4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘अब दरी नहीं बिछाएंगे’, अमेरिका में अब्दुल की जीत पर ओवैसी ने UP के मुसलमानों को दिया बड़ा संदेश; जानिए क्या कहा

Owaisi Statement on Abdul El-Sayed: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल अल सैयद की जीत पर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बड़ा संदेश दिया है। जानिए AIMIM चीफ ने क्या कुछ कहा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Updated: 4 Nov 2026, 3:37 PM IST

Asaduddin Owaisi, Asaduddin Owaisi Statement, Abdul El-Sayed, US Midterm Elections 2026,UP Assembly Election 2027

अमेरिका में मुस्लिम उम्मीदवार की जीत पर ओवैसी का यूपी के मुसलमानों को संदेश (फाइल फोटो-ANI)

UP Assembly Election 2027: अमेरिका में हो रहे मिडटर्म चुनाव 2026 के नतीजों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इन चुनावी नतीजों का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत करने का संदेश दिया है। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक अब्दुल मिशिगन में जीत गया है और अब उत्तर प्रदेश के अब्दुल को भी अपनी सियासी पहचान मजबूत करनी होगी।

'अब्दुल केवल अल्लाह का गुलाम है'

ओवैसी का यह बयान अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल एल सयद की ऐतिहासिक जीत के बाद आया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, "एक अब्दुल मिशिगन में जीत गया, अब उत्तर प्रदेश के अब्दुल को अपनी सियासी पहचान मजबूत करनी होगी। संघियों ने अब्दुल को एक तंज में बदलने की बहुत कोशिश की है। वक्त आ गया है कि हम दिखाएं कि अब्दुल अल्लाह के सिवा किसी की गुलामी नहीं करता। अब दरी नहीं बिछाएंगे।"

‘राहुल गांधी और विपक्ष के पास न नीति न एजेंडा’, ब्रजेश पाठक ने किया बड़ा दावा; बोले- जनता तीसरी बार BJP को जिताएगी

ये भी पढ़ें
Brajesh Pathak

अमेरिकी सीनेट में पहुंचने वाले पहले मुस्लिम बने अब्दुल

आपको बता दें कि अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल अल सैयद ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने मिशिगन से सीनेट चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को करारी शिकस्त दी है। इस जीत के साथ ही अल सैयद अमेरिकी सीनेट के इतिहास में पहुंचने वाले पहले मुस्लिम बन गए हैं। मिशिगन की यह सीट अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच बहुमत की लड़ाई के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही थी।

अमेरिका में हो रहे इस मिडटर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं, विपक्षी डेमोक्रेट्स को अमेरिकी सीनेट में स्पष्ट बहुमत मिल गया है। डेमोक्रेट्स ने 50 सीटों का जरूरी आंकड़ा पार कर लिया है जो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है।

UP में 2027 चुनाव की तैयारी में जुटे हैं ओवैसी

ओवैसी के इस बयान का मुख्य मकसद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को पारंपरिक राजनीतिक दलों के पीछे चलने के बजाय अपनी खुद की सियासी ताकत बढ़ाने का संदेश देना है। आपको बता दें कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी पार्टी AIMIM का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वह प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। हाल के दिनों में वह रामपुर और कैराना जैसे इलाकों में भी सभाएं कर चुके हैं।

यूपी चुनाव 2027: चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, NDA से गठबंधन नहीं हुआ तो सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव

ये भी पढ़ें
Minister Chirag Paswan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asaduddin Owaisi

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

4 Nov 2026, 3:37 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘अब दरी नहीं बिछाएंगे’, अमेरिका में अब्दुल की जीत पर ओवैसी ने UP के मुसलमानों को दिया बड़ा संदेश; जानिए क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

‘राहुल गांधी और विपक्ष के पास न नीति न एजेंडा’, ब्रजेश पाठक ने किया बड़ा दावा; बोले- जनता तीसरी बार BJP को जिताएगी

Brajesh Pathak
लखनऊ

‘वोट चोरी का आरोप लगाने वाले खुद सबसे बड़े वोट चोर’, केशव मौर्य बोले- नेहरू ने पटेल का वोट चुराकर PM की कुर्सी पाई

Keshav Prasad Maurya, Akhilesh Yadav, Samajwadi Party, UP Assembly Election 2027, UP Politics
लखनऊ

‘प्रदेश अध्यक्ष हैं तो पहले अपना टिकट घोषित करें’, अखिलेश यादव बोले- जिनकी खुद की टिकट पड़ोसी पक्की नहीं होने दे रहे, वो चुप ही रहें

Akhilesh Yadav
लखनऊ

‘न ब्रज में प्रवेश मिलेगा, न अवध में’, धीरेंद्र शास्त्री पर अखिलेश यादव का निशाना, बोले- यदुवंशियों और रघुवंशियों की भावनाएं आहत कीं

News
लखनऊ

‘लाखों गौमाताओं को कटवाने वाले शासन की तुलना रामराज्य से नहीं हो सकती’, शंकराचार्य बोले- अंगद का पैर सत्ता के दंभ पर नहीं, धर्म पर टिका था

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.