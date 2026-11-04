‘अब दरी नहीं बिछाएंगे’, अमेरिका में अब्दुल की जीत पर ओवैसी ने UP के मुसलमानों को दिया बड़ा संदेश; जानिए क्या कहा

ओवैसी के इस बयान का मुख्य मकसद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को पारंपरिक राजनीतिक दलों के पीछे चलने के बजाय अपनी खुद की सियासी ताकत बढ़ाने का संदेश देना है। आपको बता दें कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी पार्टी AIMIM का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वह प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। हाल के दिनों में वह रामपुर और कैराना जैसे इलाकों में भी सभाएं कर चुके हैं।