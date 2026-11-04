‘वोट चोरी का आरोप लगाने वाले खुद सबसे बड़े वोट चोर’, केशव मौर्य बोले- नेहरू ने पटेल का वोट चुराकर PM की कुर्सी पाई

उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (PC: Facebook/ Keshav Prasad Maurya)
Vote Chori Allegations: उत्तर प्रदेश में वोट चोरी के आरोपों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर भी टिप्पणी की। वहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी से आत्मचिंतन करने को कहा। दूसरी तरफ गोरखपुर में भाजपा के पैदल मार्च को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया।
लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वोट चोरी के झूठे आरोप लगाने वाले खुद सबसे बड़े वोट चोर हैं। 1946 में जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभभाई पटेल का वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने थे। 1971 में इंदिरा गांधी ने वोट चुराए थे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केशव मौर्य ने कहा कि वह घमंड में चूर हैं। जैसे ही रामलीला मैदान में उनकी रैली को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला, वह देश छोड़कर विदेश चले गए। वह कुछ समय बाद लौटेंगे।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है, गैर-संवैधानिक कामों में शामिल रहे हैं, संसद के कामकाज में रुकावट डाली है और बार-बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, साथ ही राज्य और देश में माहौल खराब करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया है, उसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी और विपक्ष के पास न तो कोई पॉलिसी है और न ही कोई एजेंडा। BJP लोगों के बीच है और उनके आशीर्वाद से, एक बार फिर तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
गोरखपुर में भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पैदल मार्च को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आ रहे हैं, जो पैदल मार्च को लीड करेंगे, CM योगी जी भी वहीं हैं, ये जो माहौल कांग्रेस ने खराब किया है, और सभी पार्टियां इसके खिलाफ हैं। असल में, यहां नेपाल नहीं बन सकता, आप देश को श्रीलंका नहीं बना सकते, आप बांग्लादेश नहीं बना सकते। यहां के लोगों की सोच अलग है भाई। उनके राज्यों में अराजकता है, वे अभी भी अराजकता फैलाना चाहते हैं।
वहीं, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रणनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है और समतावादी समाज बनाने की वकालत की है।
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