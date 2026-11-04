‘वोट चोरी का आरोप लगाने वाले खुद सबसे बड़े वोट चोर’, केशव मौर्य बोले- नेहरू ने पटेल का वोट चुराकर PM की कुर्सी पाई

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खुद के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है, गैर-संवैधानिक कामों में शामिल रहे हैं, संसद के कामकाज में रुकावट डाली है और बार-बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, साथ ही राज्य और देश में माहौल खराब करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया है, उसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी और विपक्ष के पास न तो कोई पॉलिसी है और न ही कोई एजेंडा। BJP लोगों के बीच है और उनके आशीर्वाद से, एक बार फिर तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।