‘राहुल गांधी और विपक्ष के पास न नीति न एजेंडा’, ब्रजेश पाठक ने किया बड़ा दावा; बोले- जनता तीसरी बार BJP को जिताएगी

इस विशाल पदयात्रा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। उनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और क्षेत्र के सह प्रभारी जगदीश पटेल क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू क्षेत्र प्रभारी शंकर लाल लोधी कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी और पार्टी के सभी स्थानीय विधायक भी इस मार्च में मौजूद रहेंगे। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कुछ विपक्षी दल युवाओं के नाम पर छोटे-छोटे समूह बनाकर भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब भाजपा कार्यकर्ता आज भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर देंगे।