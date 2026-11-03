‘हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नहीं…’, बांदा में मुख्तार अंसारी और धनंजय सिंह का जिक्र कर ये क्या बोल गए OP राजभर

बबेरू में रैली को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने मंच से खुलेआम कहा कि, "यहां चाहे मुख्तार अंसारी हों, बृजेश सिंह हों, धनंजय सिंह हों या अभय सिंह जैसे लोग दरबार करते हैं, उससे बड़ा गुंडा भला के होई। हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नाहीं हौ।" राजभर ने अपने संबोधन में आगे कहा कि, "सुना है कि बांदा में बहुत बड़ा गुंडा रहता है। लेकिन दुनिया में हमेशा कोई एक व्यक्ति सबसे बड़ा नहीं रहता है। राजभर ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि, अगर कोई उन्हें आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो वह उसकी दूसरी आंख निकालने की हैसियत भी रखते है।" उन्होंने लोगों से अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि लोग अपने झंडे और डंडे के साथ केवल अपनी पार्टी के लिए काम करें।