‘पहले भगवान श्रीकृष्ण, अब भगवान राम’, धीरेंद्र शास्त्री के नए वायरल वीडियो पर भड़के अखिलेश यादव, कहा- सभी कार्यक्रम रद्द हो

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही वीडियो क्लिप में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथित रूप से कहते सुनाई दे रहे हैं कि, "भगवान राम के पांच पिता थे। वे इसे विचित्र बात बताते हुए कहते हैं कि, इसे स्वीकार करना मुश्किल है लेकिन यह सत्य है। वीडियो में वे यह भी दावा करते हैं कि यह बात किसी लेख में नहीं मिलेगी और उनसे यह भी नहीं पूछा जाना चाहिए कि इसका उल्लेख किस ग्रंथ या लेख में किया गया है। क्लिप में शास्त्री इसके पीछे अजीब तर्क देते हुए कहते हैं कि राजा दशरथ के निधन के बाद भगवान राम ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया नहीं की थी।"