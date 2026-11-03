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‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’, पंकज चौधरी का विपक्ष पर आरोप- बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात बनाना चाहता है INDI गठबंधन

INDI Alliance: बीजेपी के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान पर यूपी में सियासी बयानबाजी तेज है। पंकज चौधरी ने INDI गठबंधन पर देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया। वहीं, प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Updated: 3 Nov 2026, 12:19 PM IST

UP News

यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ANI Photo

BJP Democracy Campaign: उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने INDI गठबंधन पर देश को अस्थिर करने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात पैदा करना चाहता है। वहीं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। इस बीच अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी सपा और अपनी जनता पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी सामने आई है।

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3 Nov 2026, 12:19 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’, पंकज चौधरी का विपक्ष पर आरोप- बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात बनाना चाहता है INDI गठबंधन

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