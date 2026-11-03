‘परिवारवाद ने गरीबों को धुएं में रखा’, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- पूर्ववर्ती सरकार की जातीय राजनीति ने समाज को बांटा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब सरकार की प्राथमिकता अपना ही परिवार हो, तो गरीब परिवारों की पीड़ा शासन की नीतियों से ओझल हो जाती है। उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान यही स्थिति थी। परिवारवाद की राजनीति के बीच लाखों माताएं और बहनें धुएं से भरी रसोई में जीवन बिताने को विवश थीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने परिवारवाद के स्थान पर लोक-कल्याण को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब परिवारों की रसोई तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाया गया। इससे महिलाओं को स्वास्थ्य, सुविधा और सम्मान मिला।