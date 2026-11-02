नकुड़ रैली से पश्चिमी यूपी साधेगी बसपा: आकाश आनंद ने संभाली कमान, दलित-मुस्लिम-पिछड़ा समीकरण पर जोर

नकुड़ विधानसभा सीट हमेशा से पश्चिमी यूपी की हाई-प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। जनसभा के दौरान स्थानीय जातीय समीकरणों को साधने पर विशेष जोर दिया गया, जहां पूर्व विधायक नरेश कुमार सैनी जैसे बड़े चेहरों की भूमिका और प्रभाव की चर्चा गर्म रही। पार्टी सैनी, गुर्जर, मुस्लिम और दलित मतों का एक मजबूत सामाजिक ताना-बाना बुनना चाहती है। रैली में उमड़ी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ ने यह साबित किया कि जमीनी स्तर पर पार्टी का कैडर बेस अभी भी पूरी तरह सक्रिय और उत्साहित है।